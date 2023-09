De gemeente Beersel heeft klacht ingediend bij de politie tegen onbekenden. Eind augustus kampte deelgemeente Dworp met wateroverlast in het centrum en dat terwijl drie dagen ervoor een nieuw bufferbekken in gebruik werd genomen. Na onderzoek blijkt dat de riolering verstopt zat met beton.

Beton in riolering oorzaak van wateroverlast in Dworp

Op 25 augustus stroomde na een hevige regenbui het water door het centrum. Verbazend, want drie dagen voordien werd dit gloednieuw bufferbekken in gebruik genomen. De technische dienst van de gemeente ging op zoek naar de oorzaak en zag dat de afvoerbuis die het regenwater naar het bekken laat stromen, verstopt was. De buis was gevuld met beton en restanten van wegenwerken. Wie het beton loosde is niet duidelijk. De gemeente diende alvast klacht in tegen onbekenden. Wie iets verdachts gezien heeft, mag dat laten weten aan de politie.