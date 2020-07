Bever heeft nog altijd geen enkele besmetting

Net zoals tijdens de eerste golf houdt Bever ook nu goed stand tegen het coronavirus. De piepkleine gemeente tegen de Henegouwse taalgrens is de enige gemeente in Vlaanderen waar nog geen enkele besmetting heeft plaatsgevonden.

Geen enkele corona-vaststelling dus tot nog toe in het landelijke Bever. De burgemeester had er eind april zo z’n eigen verklaringen voor. “We hebben een oppervlakte van 2.000 hectare en iets meer dan 2.000 inwoners”, zei burgervader Dirk Willem toen. “Dus iedere inwoner heeft bij wijze van spreken een hectare. In de plaats van anderhalve meter social distancing is het 100 meter.”

Nog een andere verklaring volgens Willem. veel mensen werken hier in de tuin, zijn landbouwer, of hebben paarden. Daardoor wassen ze vaak hun handen. En dat is natuurlijk belangrijk.” Bever is dus goed bezig, maar er volgen volgens Willem nog belangrijke weken. “Ik zie corona als de Ronde van Frankrijk. We hebben de Alpen op- en afgereden. We zijn nu bezig met de Pyreneeën. Maar de aankomst ligt in Parijs en daar zijn we nog niet.”

Michel Doomst, burgemeester van het naburige Gooik, coördineert de contact tracing in het Pajottenland. Hij zegt dat de Pajotse gemeenten acties ondernemen om het aantal besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. In de Pajotse velden kamperen momenteel enkele jeugdbewegingen. Zij kregen allemaal al het bezoek van de jeugdconsulent en wordt er snel informatie uitgewisseld met de huisartsenkring.

Naast Bever hebben tot slot ook de andere Pajotse gemeenten weinig besmettingen. Sinds het begin van de tweede golf werden er in Gooik, Bever, Galmaarden, Herne, Lennik en Pepingen in totaal twee besmettingen vastgesteld. Begin deze maand was er één positieve test in Gooik en één in Galmaarden.