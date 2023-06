Er worden in Vlaams-Brabant een pak meer elektrische wagens ingeschreven dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor cd&v Peter Van Rompuy opvroeg. Maar de cijfers geven een vertekend beeld, zegt de federatie van autoconstructeurs Febiac, En er moeten dringend meer laadpalen bij komen.

Bijna de helft aantal elektrische wagens in Vlaanderen wordt ingeschreven in Vlaams-Brabant: "met korrel zout nemen"

Elektrisch rijden is aan een opmars bezig, vooral in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy uit Beersel opvroeg. “We steken met kop en schouders boven de andere provincies uit. Meer dan één derde, bijna de helft van de elektrische wagens die in Vlaanderen worden ingeschreven, worden ingeschreven in Vlaams-Brabant. In amper vier jaar tijd is het aantal maal vijftien gegaan.”

In het totaal zou het om zo’n 10.400 volledig elektrische voertuigen gaan, een kwart van alle inschrijvingen. “Maar dat moet je toch met een korrel zout nemen,” meent Gabriel Goffoy van Febiac, de federatie van autocontructeurs. “De Vlaamse Rand kenmerkt zich door een hoge concentratie van bedrijven en leasingmaatschappijen. Daar worden veel wagens ingeschreven. Het is dus niet omdat die wagens in Vlaams-Brabant worden ingeschreven dat de bestuurder ervan in de regio woont of werkt.”

In elk geval: veel elektrische wagens betekent ook een nood aan laadpalen. Vlaanderen doet het met meer dan 20.000 (vooral) semi-publieke laadpalen erg goed, maar de Vlaamse Rand hinkt achterop. “Europa heeft bepaald dat we per tien elektrische wagens één laadpunt nodig hebben. In de Vlaamse Rand zijn er zo’n 700, maar ze situeren zich vooral ter hoogte van Zaventem,” aldus Goffoy. Tegen eind 2025 wil Vlaanderen zo’n 25.000 publieke laadpalen realiseren.