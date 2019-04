Bijna klaar voor de actie: de ringtrambus

Hij reed de voorbije dagen al eventjes proef in Zaventem, maar vandaag is het de grote dag voor de ringtrambus. Vanmiddag wordt het nieuwste vervoersmiddel van De Lijn voorgesteld aan het grote publiek. De dienstregeling zelf gaat pas in september van start.

De ringtrambussen die in de Noordrand zullen rondrijden, zijn de eerste van het land. Met een lengte van 24 meter, het comfort van een tram en de wendbaarheid van een bus is de 'trambus' een opvallende nieuwkomer in het straatbeeld.

Voor de trambus legt De Werkvennootschap ook de langste busbaan - eentje van 16 km - aan in de Vlaamse Noordrand. Die komt over de volledige lengte van het Ringtracé van de Heizel tot Brussels Airport. Zo kan De Lijn haar aanbod in de Noordrand uitbreiden met een alternatief voor de auto en structurele files in deze regio.

Binnen korte tijd start her en der de herinrichting van straten met het oog op de ringtrambus. Begin mei is dat het geval op de Sint-Annalaan op de grens van Vilvoorde met Strombeek-Bever.

Foto: Facebook Alain Knockaert