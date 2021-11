Bijzondere fietstocht zet Zoniënwoud als werelderfgoed in de kijker

Vandaag komen de beheerders van 94 beukenwouden uit 18 landen naar het Zoniënwoud voor een samenkomst waarbij door het woud gefietst wordt. Omdat het Zoniënwoud het enige bos is dat zowel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië is gelegen, nemen ook de drie gewesten van ons land deel aan de samenkomst. Als vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest doet Matthias Diependaele (Onroerend Erfgoed) dat.

Het Zoniënwoud maakt deel uit van de werelderfgoedreeks ‘Oerbossen en oude beukenbossen van de Karpaten en andere Europese regio's’. Dit is een uitzonderlijke verzameling van 94 beukenbossen in 18 Europese landen. Uit een studie van de Unesco blijkt de belangrijke CO2-capterende rol van die bossen (in totaal: 69 miljoen hectare). Het Zoniënwoud is het uitstalraam van de serie van 94, omdat het vlakbij een grootstad ligt.



De erkenning als ‘natuurlijk’ werelderfgoed is uniek voor België. Het werelderfgoed dat België tot nog toe rijk is, is door de mens gemaakt en is dus ‘cultureel’ werelderfgoed.

Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, wil het Zoniënwoud als werelderfgoed versterken via werken aan de Ring rond Brussel. De minister wil ook de kandidatuur van ons land voor een zetel in het Werelderfgoedcomité in de kijker zetten.