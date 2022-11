Blijde intrede van Sint in Halle bewust zonder roetpieten

Op zaterdag 19 november maakt Sinterklaas weer z’n blijde intrede in onze regio, ook in Halle. Hij trekt die namiddag met een stoet van Zwarte Pieten door de Zennestad. En die pieten zullen ook dit jaar volledig zwart zijn, geen roetpieten dus. Organisator Halattraction wil niet afwijken van de traditie van het feest, en zegt dat de ‘volledig’ Zwarte Piet helemaal niets met racisme te maken heeft.

Organisator Halattraction kiest voor de intrede van de Sint in Halle opnieuw resoluut voor de klassieke Zwarte Piet. “Het is een traditie en die dragen wij hoog in het vaandel”, zegt Jos Appelmans, voorzitter van Halattraction. “Ik zie geen reden om daar iets aan te veranderen.”

Toch ruilden heel wat andere steden en gemeenten in de voorbije jaren Zwarte Piet voor de roetpiet. Omdat de traditionele hulp van de Sint gevoelig ligt en een kwetsend stereotiep beeld neer zou zetten, dat tot vooroordelen en discriminatie of racisme zou leiden. “Hier in Halle hebben we daar nog geen problemen mee gehad”, aldus Appelmans. “Je hebt natuurlijk altijd mensen die aanstoot nemen of meestappen op die trein, gewoon maar om interessant te zijn.”

Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) begrijpt dat er een discussie aan de gang is, maar ziet er voorlopig geen graten in. “Als we zélf een Sinterklaasfeest organiseren voor onze eigen diensten, dan gaan we dat doen met roetpieten”, reageert Snoeck. “Als Halattraction dat met Zwarte Pieten wenst te doen, samen met de Verenigde Handelaars, dan denk ik niet dat het aan de stad toekomt om met een vermanend vingertje te zeggen dat dat niet mag. Ik kan hen niet opleggen om met roetpieten te werken.”

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia vindt de beslissing op z'n zachtst gezegd een gemiste kans. Unia roept op om rond de tafel te gaan zitten om te kijken hoe we van het kinderfeest een feest voor iéder kind kunnen maken, want de figuur van de volledig zwarte knecht is volgens Unia wel degelijk erg beladen. "Wij weten dat voor heel veel mensen de uitdrukkelijke keuze voor een 'blackface' heel stigmatiserend en heel kwetsend kan zijn", zegt Els Keytsman, directeur van UNIA. "Het zou een traditie moeten zijn voor elk kind in onze superdiverse maatschappij en dat kan door een inclusief feest van te maken en bijvoorbeeld pieten uit te nodigen die niet gebaseerd zijn op die stereotiepen."