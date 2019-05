Blokspots barsten uit hun voegen

Samen studeren is populairder dan ooit. Dat blijkt uit de interesse in blokspots in onze regio. Steenokkerzeel opent een eerste bloksport, Gooik een tweede. Ook de stad Halle overweegt een tweede blokspot omdat die in JC De Kazerne voortdurend volzet is.

De stad Halle bekijkt of het tegen het einde van dit jaar een tweede blokspot kan openen in zaal Lindegroen in Buizingen. Bovendien heeft het stadsbestuur 85 nieuwe tafels aangekocht, zodat het tegen augustus van dit jaar tot 70 studenten meer een studieplekje kan geven.

Hetzelfde verhaal horen we in Gooik. Sinds gisteren is de blokspot in de Sint-Niklaaskerk terug open. Omdat ook daar de vraag groot is, opent de gemeente tegelijkertijd een tweede blokspot iets verderop in het jeugdhuis. Op de twee locaties samen kunnen zo'n 50 studenten terecht.

Onder meer Herne, Pepingen, Lennik, Galmaarden, Beersel, Affligem en Merchtem richtten in het verleden ook al een blokspot in. Vanaf volgende week kunnen studenten ook terecht in gemeenschapscentrum De Camme in Perk. De gemeente Steenokkerzeel richt er voor het eerst een blokspot in.

"Op de benedenverdieping zal een studieruimte voorzien worden, op de eerste verdieping een pauzeruimte. Zien studeren doet studeren! We willen onze jongeren helpen om de examenperiode goed door te komen. We proberen hen ook zo goed mogelijk te ondersteunen met onder meer gratis WiFi en water," zegt Jelle Mombaerts, schepen van Jeugd in Steenokkerzeel.