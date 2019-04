Op 3 mei vindt voor de eerste keer Boeren Marché plaats. Een 15-tal boeren uit de ruime Vlaamse Rand zullen dan hun ambachtelijke producten verkopen op de markt in Thurn & Taxis. Boeren Marché zal wekelijks plaatsvinden tot eind augustus.

Boeren uit de Rand verkopen in Thurn & Taxis

Bioboerderij Dubbeldoel uit Gooik, het Stappeshof uit Merchtem, Vlinderveld uit Zemst en Druiven Mia Michiels, het zijn maar enkele van de boeren die vanaf deze week Brusselaars willen overtuigen van hun lokale producten. Er zullen onder meer zuivelproducten, honing, groenten en wafels verkocht worden.

"De belangstelling van de consument is er en de vraag naar producten met een verhaal neemt toe", zegt persverantwoordelijke Caroline Audoor aan BRUZZ. "Dit is booming business. Er is niet alleen een vraag, maar ook een aanbod."

Boeren Marché zet volop in op de korte keten en maakt deel uit van Brussel Lust. Dat project Dat project moet Brussel met de Rand verbinden en de afzetmarkt van de lokale boeren vergroten.