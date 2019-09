Boest! boost het oefenen van Nederlands in sportclubs uit de Rand

Vzw ‘de Rand’ lanceert een nieuwe campagne om sportclubs te ondersteunen. Via het project Boest! lanceert de organisatie vijf filmpjes die gemaakt zijn bij sportclubs in de Vlaamse Rand. Ook zijn er een website, campagneaffiche en een stickervel met tips. Bedoeling is om de clubs te helpen bij het aanbieden van oefenkansen Nederlands.

De diversiteit en meertaligheid in sportclubs in de Vlaamse Rand groeit. De regio rond Brussel wordt gekenmerkt door een grotere migratiestroom dan elders in Vlaanderen. Vzw ‘de Rand’ krijgt hierover alsmaar meer vragen van sportclubs, sportdiensten en andere partners. Uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dat er een grote potentiële toegevoegde waarde ligt bij sportclubs om oefenkansen Nederlands aan te bieden. Daarom lanceert vzw ‘de Rand’, met steun van heel wat bovenlokale partners, een nieuwe campagne: Boest!

Boest! helpt trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportclubs om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Zo bieden sportclubs kinderen en hun ouders een oefenkans Nederlands. Want dat is vaak de reden waarom ouders hun kind inschrijven in een Nederlandstalige club. Heel wat scholen geven die boodschap aan ouders die thuis een andere taal spreken met hun kind. Zo oefent een kind ook buiten de school Nederlands.

Vijf filmpjes

Boest! bestaat onder andere uit 5 korte filmpjes met beeldmateriaal gemaakt bij sportclubs in de Vlaamse Rand. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld die aan het eind via een pancarte nog eens worden herhaald.

Kim Gevaert

Een grote meerwaarde bij het project is de medewerking van atlete Kim Gevaert. Zij is logopediste van opleiding en volgde vorig jaar nog een postgraduaat meertaligheid van de Thomas More Hogeschool. Zij werkte mee aan de campagne in het kader van haar eindproef.