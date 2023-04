Bond Beter Leefmilieu: “220.000 omwonden ondervinden sterke hinder door vliegtuiglawaai”

Nieuw studiewerk in opdracht van Bond Beter Leefmilieu toont aan dat ook de gezondheidsschade door het vlieglawaai zwaar onderbelicht is. De gezondheidskost voor de omwonenden zou op jaarbasis oplopen tot meer dan 1 miljard euro. 220.000 omwonenden zijn heel sterk gehinderd worden door het vlieglawaai en dat de slaap van 109.000 omwonenden wordt ernstig verstoord. Ook lopen 51.000 mensen een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een te hoge bloeddruk en 2.000 mensen zelfs een sterk verhoogd risico op hartziekten.

“Herhaalde blootstelling aan nachtlawaai verstoort essentiële functies van onze slaap, ook zonder dat we bewust ontwaken. Dat leidt tot een verminderde immuniteit tegen infecties en kanker, een trager fysisch herstel en het tast onze geheugenfuncties en onze mentale gezondheid aan”, zegt cardioloog Marc Goethals. “Lichaam en geest kan nooit tot rust komen omdat ons lichaam onbewust lawaai associeert met gevaar. Daardoor gaat ons lichaam in een toestand van verdediging, wat leidt tot stijging van de bloeddruk, een snellere hartslag en afgifte van stresshormonen.”

Bond Beter Leefmilieu wijst vooral in de richting van luchthavenuitbater Brussels Airport. “Ze beweren in te zetten op duurzaamheid, maar in praktijk investeren ze voornamelijk in zonnepaneelparken en het elektrische voertuigen op de grond”, zegt Jasper Wouters. “Maar dat leidt helemaal niet tot minder vliegtuiglawaai. En van de gedifferentieerde opstijg- en landingsgelden die ze heffen - waarbij luide vliegtuigen meer moeten betalen - is de effectiviteit nog nooit aangetoond.”

Volgens Bond Beter Leefmilieu heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de sleutel in handen, als ze in 2024 een nieuwe omgevingsvergunning moet afleveren voor de luchthaven. “We roepen de minister op om in de nieuwe vergunning een tijdsgebonden traject met bindende voorwaarden richting een geluidsarme en CO2-neutrale uitbating van de luchthaven op te nemen. De gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden moet hierbij centraal staan”, aldus Wouters.