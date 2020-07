Bonte denkt aan fusie tussen Vilvoorde en Machelen

Het pleidooi van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) om tot extra fusies over te gaan, valt in Vilvoorde niet in dovemansoren. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) ziet duidelijk heil in een fusie met - de veel kleinere buurgemeente - Machelen. “Ik vind dat we dit op zijn minst eens goed moeten onderzoeken in het najaar.”

Heeft het akkoord over de herontwikkeling van de Renaultsite buurgemeenten Vilvoorde en Machelen dichter bij elkaar gebracht dan we denken? Aan Vilvoorde kant precies wel. "Een ééngemaakte visie op ruimtelijke ordening is zelfs een evidentie als je ziet dat we toch op elkaar aangewezen zijn om de oude industriële sites te herontwikkelen", legt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte uit. "We vertonen overvloedig veel gelijkenissen met Machelen. Zowel sociologisch, qua diversiteit, groei en zelfs op het vlak van criminaliteit."

Maar de stad Vilvoorde denkt ook aan financiële voordelen van een fusie. Steun vanwege Vlaanderen in de vorm van schuldovername, maar ook structureel op het vlak van investeringen, onderwijs, kinderopvang en ook versterking van het politiekorps. En bij een fusie komt ook een stokpaardje van Bonte opnieuw op tafel. “Als we fuseren met Machelen lijkt me nog meer dan nu zelfs evident dat we zouden erkend worden als centrumstad. Dan heeft de Vlaamse regering helemaal geen excuus meer”, aldus Bonte. Vlaanderen heeft de vraag altijd afgewezen.

Bonte gaat de vraag nu formeel aan Machelen richten. “Ik besef dat het psychologisch moeilijk is om als kleine gemeente aan te sluiten bij een stad als Vilvoorde. Het is zeker geen evidentie maar ik zou het jammer vinden mocht Machelen zelfs niet de voor- en nadelen willen onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier beter kan van worden", besluit de burgemeester van Vilvoorde.

Vorig jaar pleitte Bonte ook al eens voor een fusie tussen Vilvoorde en Machelen. Dat idee werd toen niet warm onthaald door het Machelse gemeentebestuur.