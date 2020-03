Bonte: "Laat de ringtrambus uitrijden"

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) roept op om de ringtrambus toch te laten uitrijden zoals gepland. Volgens hem is het perfect mogelijk omdat het traject tussen Jette, Vilvoorde en Brussel al eerder werd uitgetest. “Het is absurd dat de langste bus die De Lijn heeft in de hangar in Leuven blijft staan.”