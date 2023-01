Bonte wil windmolens: “Maar absurde regelgeving luchthaven moet dringend aangepast worden”

De vijf Noordrandgemeenten Meise, Vilvoorde, Grimbergen, Machelen en Wemmel, die samen verenigd zijn in de intercommunale Sibelgas, bereiden een ambitieus project rond groene stroomwinning voor. “Samen met Engie, de uitbater van de gascentrale, bekijken we mogelijkheden rond zonne- en windenergie,” zegt Bonte die ook voorzitter is van Sibelgas.

De nieuwe gascentrale geraakt maar niet vergund door de Vlaamse regering. Engie voert een beroepsprocedure, maar zou dus parallel ook bezig met de ontwikkeling van een duurzaam alternatief. Dat bevestigt de woordvoerster van Engie: “We onderzoeken verschillende locaties in België om batterijprojecten te ontwikkelen en Vilvoorde is daar één van,” licht Hellen Smeets toe.

Dat heeft Bonte ook vernomen. “Het is daarom belangrijk dat we veel directie energie-opwekking hebben in de directe omgeving van de site. We zijn bezig met een procedure om de hele zone als duurzaam energiewinningsgebied te bestemmen. We willen daar dus het dense elektriciteitsnetwerk van Elia en Fluvius valoriseren door er duurzame energiewinning mogelijk te maken.”

Daarbij kijkt Sibelgas vooral naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van Cargovilbedrijven en op gronden. Liefst horen daar ook één of twee windmolens bij. “Langs het insteekdok van de Darse zou een ideale locatie zijn. “Maar de nabijheid van de luchthaven in Zaventem steekt mogelijk stokken in de wielen. “We botsen op een zeer achterhaalde regelgeving van de luchthaven waarbij het bijna Absurdistan is in vergelijking met andere luchthavens in Europa”, vindt Bonte. Hij wil dat de federale overheid de regelgeving moderniseert. Daarvoor vraagt hij de steun van de Vlaamse regering.

Foto: de windmolens zouden langs het insteekdok van de Darse, vlakbij de gasentrale komen.