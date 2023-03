Bouw nieuw Jan Portaelsziekenhuis start in het najaar

De bouw van het nieuwe Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels op de CAT-site in Vilvoorde staat eindelijk voor de deur. In het najaar gaan de grondwerken van start. De verhuis is voorzien voor 2027.

Het project van AZ Jan Portaels, dat deel uitmaakt van het ziekenhuisnetwerk Briant, speelt in op de duurzame zorginfrastructuur van morgen: een kleiner, wendbaar en duurzaam ‘gezondheidshuis’. Het nieuwe gebouw wordt 29.000 vierkante meter groot, wat zowat dertig procent kleiner is dan het huidige. Zo zal AZ Jan Portaels ten volle investeren preventieve zorg én een omzetting van klassieke naar daghospitalisaties.

Door de medische technologie is de duur van de opnames immers almaar gedaald de voorbije jaren. De hotelfunctie als ziekenhuis wordt minder belangrijk. Je hebt dus ook minder klassieke ziekenhuisbedden nodig. “We dalen van 406 naar 300 erkende bedden”, zegt woordvoerder ad-interim Christophe Reygaert. “Dat lijkt veel maar het zal geen impact hebben op de aangeboden zorg. Aangezien efficiëntie voorop zal staan gaan we net meer kunnen doen in dat nieuwe ziekenhuis. We zullen snellere en betere hulp kunnen bieden waardoor die 106 bedden niet nodig zijn. Dat is een gevolg van de evolutie in de gezondheidszorg. Er zijn bijvoorbeeld minder grote insnedes nodig in het lichaam bij ingrepen. Het herstellen van wonden daarna verloopt veel sneller en dus kan de patiënt sneller naar huis.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft het aantal ingrepen dat in een dagziekenhuis uitgevoerd mag worden opgetrokken van 246 naar 551. “Patiënten zullen dus nog steeds voor hetzelfde aanbod bij ons terecht kunnen, maar ze zullen gewoon minder lang in het ziekenhuis verblijven. We gaan daardoor net méér patiënten kunnen behandelen. We behouden verder al onze diensten. We zijn en blijven een algemeen ziekenhuis met een psychiatrie, revalidatieafdeling, een palliatieve zorg en alle andere diensten. We zetten daarnaast natuurlijk ook in op een aangenaam verblijf voor de patiënt. Als zij nog zorg nodig hebben in het ziekenhuis gaan ze zeker een plek krijgen. Maar we gaan wel zoveel mogelijk patiënten, die niet in het ziekenhuis thuishoren, daar niet laten blijven.”

In het najaar de eerste grondwerken op CAT-site. “Momenteel zijn we bezig met de vergunningsaanvraag. Alles verloopt volgens plan. De verhuis naar het nieuwe ziekenhuis is voorzien voor 2027.”