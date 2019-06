Bouw nieuwe sportzaal Wildersportcomplex in stroomversnelling

De nieuwe sporthal voor het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw zal er sneller dan voorzien komen, nadat er een barst in een kolom is vastgesteld. Dat besloot het bestuur van het complex. Volgende zomer zou de bouw moeten kunnen beginnen.

De nieuwe sporthal stond eigenlijk pas aan het eind van deze bestuursperiode gepland, maar opeenvolgende mankementen en dus oplopende kosten beslisten daar anders over. Nu is er een barst in een kolom. Eerder waren er al problemen met twee spanten.

Burgemeester Luc Deconinck: “Aangezien er in een tijdspanne van enkele jaren al drie keer herstellingswerkzaamheden nodig waren, wil het bestuur niet langer wachten met de herplande herbouw. We gaan de procedures onmiddellijk opstarten. Zo willen we mogelijke nieuwe problemen en bijkomende kosten uitsluiten.”



Twee weken dicht in de zomer

De kolom wordt deze zomer hersteld. Daardoor zal de sporthal van het Wildersportcomplex gesloten zijn van 1 tot en met 15 augustus. In de grote plannen wordt enkel de sportzaal afgebroken en opnieuw gebouwd. Het zwembad, de gevechtssportzaal, de cafetaria en de burelen van de sportdienst blijven behouden.

Wellicht beginnen de grote werkzaamheden in de zomer van 2020. Sportverenigingen zullen dan een jaar lang moeten uitwijken naar andere zalen. De nieuwe sportzaal van de gemeentelijke basisschool Den Top die tegen dan klaar zal zijn en sporthal Braillard in Ruisbroek zullen alvast maximaal worden ingezet.