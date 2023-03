Boze landbouwers voeren actie bij bezoek Demir: “Stikstofkwestie is niet opgelost voor ons”

De landbouwers uit Zemst en ruime omgeving zijn nog steeds niet te spreken over de stikstofkwestie. “Er is dan wel een stikstofakkoord maar wij krijgen dat niet te zien”, vertolkt landbouwster Sara Panneels uit Grimbergen het ongenoegen. “De landbouworganisaties kunnen ons daar niet meer over vertrellen want zij krijgen het exacte document dat goedgekeurd is en de bijhorende cijfers niet in handen. Dat vinden we spijtig en het maakt dat we nog altijd even ongerust zijn. We staan nog exact even ver als vorige week. Wij willen hier dus een signaal geven dat die kwestie nog altijd niet opgelost is voor ons. We laten onze aanwezigheid merken, onder meer door te claxonneren, maar we zoeken zeker geen confrontatie op en laten ook het verkeer door.”

Volgens korpschef Filip Van Steenbergen van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) wordt de actie getolereerd. “Er is een omlegging voorzien door onze ploegen. Er zijn heel wat tractoren maar alles is rustig. De samenkomst wordt niet verstoord.”