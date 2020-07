Bpost schakelt preventief zeven geldautomaten in de regio uit

De maatregel die bpost neemt is tijdelijk maar geldt voor onbepaalde duur. Ze blijven uitgeschakeld zolang de leverancier een oplossing heeft om de automaten op een veilige manier in gebruik te nemen. “Tot nu toe is nog geen enkele van onze automaten het doelwit geweest van hackers. De automaten worden preventief uitgeschakeld na een grondige risicoanalyse van dezelfde soort automaten als die waarop de hackers toesloegen”, zegt bpost.

In onze regio worden zeven geldautomaten aan buitengevels tijdelijk uitgeschakeld. Het gaat om die aan postkantoren in Grimbergen, Halle, Londerzeel, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde Far-West. "Het gaat over de buitenautomaat, in Halle en Overijse blijft de automaat er net naast gewoon operationeel, in Vilvoorde blijven zelfs twee automaten operationeel", aldus Barbara Van Speybroeck van bpost.