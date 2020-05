Brabantse grond snakt naar water

Volgens experts is het al van 1901 geleden dat het zo droog is geweest. "Dalingen van de grondwaterstand zijn op zich normaal bij het begin van het groeiseizoen, maar op bijna twee op de drie van de locaties zijn de peilen al wel laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat is een situatie die vergelijkbaar is met begin mei 2019", aldus de Vlaamse Milieumaatschappij. Op een prognose blijkt dat de Vlaamse Milieumaatschappij zelfs bij nat weer de komende weken een lage waterstand wordt verwacht. Door de specifieke samenstelling van de ondergrond laat de bodem in Vlaams-Brabant sowieso al moelijk water door.

De droogte zou opieuw gevolgen hebben voor de landbouw. Zij vrezen voor kleinere gewassen en minder opbrengsten als het niet snel gaat regenen. Het zou dus best kunnen dat er naast captatieverboden op waterlopen binnenkort ook opnieuw een sproeiverbod komt voor de burger, al is dat vandaag nog niet aan de orde. De droge periodes nu zijn volgens meteorologen tot slot wel een voorbode van opnieuw een hele warm zomer.