"Brabantse Trekpaarden zijn met uitsterven bedreigd"

‘Als we nu niet handelen, is het Brabants Trekpaard met uitsterven bedreigd’. Dat is de conclusie van een studie van de KU Leuven, PaardenPunt en het Vlaams Gewest. Fokkers focussen op het kweken met toppaarden, waardoor er almaar minder unieke bloedlijnen overblijven. Over enkele generaties zouden de paarden daardoor kunnen uitsterven.

Vandaag zijn er nog 48 unieke bloedlijnen bij de Brabantse Trekpaarden. “Op termijn levert dat alleen nog nichten en neven van elkaar op,” legt fokker Marcel Vossen eenvoudig uit. “We krijgen dan te maken met een beperkte leefbaarheid. Het paard zal verzwakken, er kunnen afwijkingen ontstaan en problemen met de vruchtbaarheid.” Volgens Vossen zullen de eerste problemen over minder dan twintig jaar tijd opduiken.

Het tekort aan unieke bloedlijnen is ontstaan door te veel te fokken met tophengsten, maar er is nog een probleem, weet Vossen. “Tien jaar geleden werden er nog zo’n 1.000 veulens per jaar geboren, vandaag zijn dat er maximaal 400.”

Een oplossing schuilt in het aanleggen van een Europees of zelfs wereldstamboek, denkt Vossen. “We moeten al het genetisch materiaal dat nu nog aanwezig is bijeenbrengen, ook dat uit het buitenland. In landen zoals Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Nederland bevinden zich namelijk ook Belgische trekpaaren.”