Brand aan woning in renovatie in Elewijt

Aan de Tervuursesteenweg in Elewijt heeft het woensdagochtend gebrand in een woning in renovatie. Om een onbekende reden vatte de rieten dakbedekking die naast het pand lag vuur en sloeg over naar de woning zelf. Er was veel rookontwikkeling maar niemand raakte gewond.