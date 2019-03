Brandweer krijgt 750 oproepen door stormweer

“Onze interventieteller voor tussenkomsten door het noodweer tikt bijna de 750 aan”, klonk het gisteravond laat bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Daardoor kunnen de wachttijden oplopen. We doen er alles aan om dit te bolwerken en danken de mensen voor hun geduld en begrip.” Het grootste aantal oproepen kwam uit de Noordrand, de Zennevallei en de zone TARL. In het Pajottenland en de Druivenstreek werden relatief minder schadegevallen gemeld aan de brandweer.

In Huizingen belandde een omgewaaide boom op de buitenring. Een auto die aankwam, kon nog net op tijd stoppen. Niemand raakte gewond, maar de wagen was wel beschadigd. De boom vernielde ook een van de geluidsschermen. Het verkeer moest een tijdlang over 1 rijstrook. In Alsemberg bij Beersel vielen bomen op geparkeerde wagens. In de Lostraat in Roosdaal brak rond 14u brand uit in een woning. Het ging initieel om een schouwbrand, maar door de hevige rukwinden sloegen de vlammen als snel door het hele dak. Niemand raakte gewond.

De storm raasde gisteren door onze regio met rukwinden rond 100 kilometer per uur. Ook vandaag blijft het weer onstuimig. “Vandaag ontwikkelen er zich opnieuw hevige maartse buien met korrelhagel en windstoten. Er komen nog steeds rukwinden voor tussen 70 en 90 km/u”, zegt Erwin Vranckx van het Weerstation Pajottenland. “Vooral tijdens de passage van een bui kan de wind fel tekeergaan. Het noodnummer 1722 blijft dan ook actief. Tussen de buien door zijn er ook droge momenten met zon. In de vooravond wordt het geleidelijk rustiger en droger.”

