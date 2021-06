Brandweer verwerkt 200 oproepen na wateroverlast

Onze regio is voor de derde keer in een maand getroffen door wateroverlast. Het zwaarst getroffen werden Sint-Genesius-Rode en Herne. In beide gemeenten werd gisteren het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

In Sint-Genesius-Rode stond net als enkele weken geleden het volledige centrum blank. Ook iets verderop in de Beerselse deelgemeente Alsemberg was er gisteren wateroverlast. In Gooik viel het water met bakken uit de lucht, maar het was vooral Herne dat zwaar getroffen werd. Verschillende woningen en tientallen woningen kwamen er onder water te staan. “Dat de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd werd in Herne en Sint-Genesius-Rode, is ook duidelijk te zien op het overzicht van de interventies”, meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “We gaan ondertussen richting de 200 interventies. 40 ploegen werden de baan opgestuurd. Door het veelvoud aan vaak langdurige interventies, kon de wachttijd wel oplopen.”

In Herne coördineerde burgemeester Kris Poelaert samen met de brandweer de hele nacht de situatie op het terrein. Sinds gisteravond wordt er water weggepompt. De gemeente krijgt kreeg daarbij hulp van landbouwers. Volgens Poelaert was de wolkbreuk die zijn gemeente gisteren trof uitzonderlijk. “Ik heb hier al veel wateroverlast meegemaakt, maar de hoeveelheid water dat gisteren uit de lucht viel is bijna niet te verklaren. Het heeft kort, maar ontzettend krachtig en heel lokaal geregend”, gaat Poelaert verder. “De kritieke punten werden getroffen, maar het bizarre is dat we ook wateroverlast hadden op plekken waar je het normaal niet verwacht. Op vele plaatsen is het water via de weilanden richting de huizen gestroomd.”