Brandweerzone Vlaams-Brabant West verkoopt oude brandweerwagens

Brandweer- en ladderwagens, brandweerslangen, brancards, aanhangwagens … Het lijstje met oude materialen dat de Brandweerzone Vlaams-Brabant West verkoopt is behoorlijk uitgebreid. De grote wagens spreken natuurlijk het meest tot de verbeelding. “Zo’n ladderwagen is ideaal als je je dakgoot wil kuisen of een boom wil snoeien”, klinkt het bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. De meeste wagens hebben een startbod van 5000 euro. Bieden kan nog tot en met 21 april via de website van Troostwijk Auctions.