Brandweerzone Vlaams-Brabant West zoekt nieuwe dispatchers

Vanuit de dispatching op de Asphaltcosite in Asse worden twee brandweerzones van Vlaams-Brabant aangestuurd. “In totaal worden er 17 posten aangestuurd die samen instaan voor de bescherming van 65 gemeenten”, klinkt het bij de brandweer. “Als dispatcher beantwoord je oproepen van de noodcentrales 112 voor zowel brandweer als dringende geneeskundige hulpverlening. Aan de hand van de verkregen info zal je de gepaste middelen uitsturen.”

De nieuwe dispatchers zijn nodig omdat enkele mensen op pensioen zijn gegaan of mensen doorgeschoven werden naar andere functies. Een dispachter draait een dienst van 12 uur, dat kan zowel een dag-, nacht- of weekendshift zijn. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West organiseert infosessies waar je meer uitleg krijgt over wat een job als dispatcher inhoudt. De sessies gaan door op 11 en 14 september om 19 in het zonehuis in Liedekerke.