32 Belgische brouwerijen nemen dezer dagen deel aan de Belgian Beer Week in de Verenigde Staten. Ook brouwerij De Hoorn – Palm uit Steenhuffel is van de partij.

Brouwerij Palm op tournee tijdens de Belgian Beer Week in de VS

Op het programma van de Belgian Beer Week staan allerlei mastersclasses rond bier, een bezoek an de Belgische ambassade in Washington en natuurlijk ook een heel aantal degustaties. “Op de residentie van de Belgische ambassade in Washington ridderden we ook 18 US-personaliteiten die een bijdrage leveren aan de promotie van ons Belgisch bier en onze Belgische biercultuur. Toonaangevende horecazaken zoals ChurchKey, BelgaCafé, BrasserieBeck, … verlenen hun medewerking aan onze promotour en werken special events uit”, laat Peter Buelens van Brouwerij De Hoorn – Palm vanuit de VS weten.