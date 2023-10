Brug met lengte van 7 voetbalvelden in Machelen

De brug verbindt de Harenweg in Zaventem met de Sint-Stevens-Woluwestraat in Machelen en biedt een verbetering op vlak van reisafstand en veiligheid. Momenteel steken fietsers de Leopold III-Laan nog over via de Bourgetlaan en de Raketstraat. Dit zorgt voor een omweg van bijna een kilometer, waar ze heel wat verkeer kruisen. In het voorjaar 2024 is de brug volledig afgewerkt.

Deze week zal de Leopold III-laan tijdens enkele nachten een paar uur afgesloten worden voor het verkeer Je kan lokaal omrijden. Van 24 op 25 oktober gaat de laan een volledige nacht dicht in beide richtingen.