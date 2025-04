Politiezone VIMA innoveert met drones

Ogen in de lucht hebben is niet alleen belangrijk bij grote publieksevenementen in Machelen en Vilvoorde, maar ook bij urgente situaties. "We krijgen bijvoorbeeld regelmatig de melding dat iemand verdwenen is. Soms gaat dat over mensen die in war zijn en bijvoorbeeld Alzheimer hebben. We moeten dan telkens veel politiepatrouilles inzetten, terwijl je vanuit de lucht met infrarood ook al veel kan zien," licht burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro toe. Zo wil de politie haar aanwezigheid en slagkracht op het terrein versterken.

De zone VIMA kocht drie verschillende drones aan, elk met unieke eigenschappen. Zo is er een breed scala aan operationele mogelijkheden. "De kleinste is om discrete observaties te doen. Het middelgrote toestel heeft een sterke observatiekracht vanop afstand en de grootste drone kan specifiek voor langdurige opdrachten in slechte weersomstandigheden worden ingezet," weet hoofdinspecteur en dronepiloot Bert Meskens.

Door de nabijheid van Brussels Airport, de militaire kazerne in Peutie en het vliegveld van Grimbergen is de inzet van drones niet vanzelfsprekend in de regio. "Dit is één van de moeilijkste gebieden om te vliegen met drones, maar als 'state operator' hebben wij een rechtstreekse lijn met luchtverkeersleider Skeyes. Bij een dringende opdracht, kunnen we gewoon telefonisch contact opnemen," aldus Meskens.

Inwoners van Machelen en Vilvoorde hoeven niet te vrezen voor hun privacy. Dronevluchten zijn onderworpen aan strenge regels. "Elke vlucht moet aangemeld worden met een specifieke opdracht. Bovendien mogen we de beelden nooit verspreiden," aldus woordvoerder van de zone VIMA Catherine Bodet.