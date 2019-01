De brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek, bij Grimbergen, is vanochtend ingezakt. Volgens de Vlaamse Waterweg gebeurde dat nadat een schip de brug raakte. De schade aan de brug is groot.

Brug over kanaal in Humbeek zakt in: "schade is enorm"

De brug ging vanochtend rond 9 uur omhoog om een vrachtschip te laten passeren. Dat schip, dat richting Brussel voer, raakte daarop het beweegbare brugdeel van de hefbrug over het zeekanaal, waardoor alles naar beneden is gedonderd. De brug - waar veel autoverkeer passeert - liep heel wat schade op. Ze hangt scheef uit de constructie. Het zou wel eens maanden kunnen duren totdat alles hersteld is.

"De schade is groot en de brug is ontoegankelijk voor alle verkeer, inclusief voetgangers en fietsers. Alle verkeer dat het kanaal over moet, moet omrijden via Kapelle-op-den-Bos of Zemst. Door het ongeval is het wegdek van de brug enkele meters verschoven. Verwacht wordt dat de herstelling heel lang zal duren, maar voor een precieze timing is het nog te vroeg," zegt burgemeester Chris Selleslagh van Grimbergen.

Vrachtvervoer over het kanaal is voorlopig niet mogelijk. Het lokale wegverkeer moet omrijden via de Verbrande Brug (Grimbergen) of de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos.