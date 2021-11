Bruine kroeg ‘Bij Den Bizon’ staat te koop

Het is schrikken als je in de Stationsstraat in Merchtem voorbij café Pandoerken ‘Bij den Bizon’ loopt. Aan de blauwe gevel hangt een opschrift ‘Te Koop’. “Neen, het is geen grap”, zegt Willy Wijnants (63) alias Den Bizon. “Ik huur het gebouw en de eigenares is overleden. Maar ik blijf nog wel minstens één jaar cafébaas.”

Het was in 1993 dat Willy Wijnants alias Den Bizon café Pandoerken opende. “Will Tura kwam toen met Hemelsblauw op de proppen en Eddie De Block smeet zich in de lokale politiek”, herinnert Den Bizon zich. “De gevel werd blauw geschilderd om Eddy te steunen en hij was meteen verkozen. Mijn gevel werd één keer in oranje geschilderd. Dat was als eerbetoon aanJohan Cruijff.”

Dat Den Bizon nooit verlegen is om een straffe stunt of uitspraak weten ze in Merchtem en ver daarbuiten goed. “Denk maar aan het Belgisch Kampioenschap sacochen smijten, boeren laten of buikschuiven. Toen is wijlen Gerty Christoffels hier nog komen filmen. Daarnaast waren er de optredens van onder andere Willy Sommers in het café. Ook de voettochten naar Halle en de evenementen van de veertien verenigingen die hier hun thuis hebben, mag je naast de Statiekermissen niet vergeten te vermelden. Ik zal ook nog altijd kerstbomen schenken aan de buurtbewoners. Dit jaar zullen er zo’n zestig zijn, de buurtbewoners versieren die en dat brengt een schitterende kerstsfeer in de straat.” Café Pandoerken mag dan wel een bruin volkscafé zijn, Den Bizon was mee met zijn tijd. “Hier betaal je ook met de gsm”, weet Den Bizon.

Willy Wijnants stopt nog niet meteen als cafébaas. “Ik doe zeker nog een jaar mijn handelshuur uit”, zegt Den Bizon. “Ik heb nu 28 jaar café gedaan en ben 63 jaar. Ik heb hier geen frank 'poef'. Maar nu de eigenares Hendrika Van Heymbeeck op 95-jarige leeftijd is overleden, komt het huis te koop te staan.”

WIlly is niet van plan het pand zelf te kopen. “Dan zou ik hier ook maar blijven werken en je moet toch een keer stoppen?,” zegt Den Bizon. “Trouwens, in een zwart gat zal ik niet vallen, als ik stop als cafébaas smijt ik mij in de politiek.“ Afwachten of Den Bizon het meent.