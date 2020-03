Brussel-Opwijk: een hoogdag voor beloften uit eigen regio

De renners in de 70ste editie van Brussel-Opwijk moesten een strakke wind trotseren. Dat beïnvloedde het wedstrijdverloop. Pas na zestig kilometer koers ontstond er een eerste kopgroep. Daarin ook Vollezelenaar Arne Marit, vorig jaar goed voor een derde plaats en opnieuw kanshebber voor de eindzege.

Helaas kon hij niet volhouden en geraakt hij niet bij de tien renners in de finale kopgroep. Eerste regiogenoot in de eindstand van de wedstrijd is hij wel, maar slechts op de twintigste plaats. Winnaar is Lars Loohuis.