"Brusselpremie voor Nederlandstalige leraars zal levenslicht niet zien"

Er komt geen Brusselpremie voor leraars die in het Nederlandstalig Brussels onderwijs les komen geven. Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gisteren in de commissie Onderwijs in het Vlaams parlement. Eerder stelde Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Onderwijs) zo’n premie voor om het lerarentekort aan te pakken. Een dergelijke premie bestaat al voor politieagenten die in Brussel gaan werken.