Brussels Airlines schrapt meer dan 500 vluchten om staking te vermijden

Al weken is er sociale onrust bij Brussels Airlines. Eind juni legde het personeel van de luchtvaartmaatschappij drie dagen lang het werk neer om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw rond de tafel om het sociaal conflict te ontmijnen. Eerder kondigde het al aan om 148 vluchten te schrappen uit het vluchtschema, daar komen er nu nog eens 527 vluchten bij. In juli gaat het om zes procent van alle vluchten, in augustus vijf. Het schrappen van de vluchten en de staking van eind juni betekent een verlies van 20 miljoen euro inkomsten voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij zegt dat het daarmee op de limiet zit van wat mogelijk is. De directie wil samen met de vakbonden ook structurele maatregelen uitwerken om de werkdruk de verlichten.