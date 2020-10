Het testdorp is een drive-in. Zes rijen voertuigen kunnen tegelijkertijd verwerkt worden. Het Sint-Pieterziekenhuis dient als referentieziekenhuis voor het dorp. Het testcentrum is nodig om de stijgende vraag door de tweede coronagolf op te vangen. In het Brussels Gewest konden de voorbije twee weken zo'n 5.000 test per dag worden afgenomen.