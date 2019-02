Brussels minister Smet: “Geen exta files door stadsboulevards”

De voorbije dagen kreeg Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heel wat kritiek over zich heen. Zo zou de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan in Brussel, waarbij onder meer de A12 van 3 naar 2 rijstroken gaat en de E40 van 6 naar 4, volgens z’n Vlaamse evenknie Ben Weyts extra files veroorzaken in Vlaanderen. Klopt niet, zei Smet gisteravond in Terzake. Volgens de Brusselaar zal het feit dat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers, net leiden tot minder auto’s en meer mensen op de fiets en te voet. Smet meent ook dat de ingreep nodig is voor de levenskwaliteit van de Brusselaars én de Vlamingen die naar de hoofdstad komen werken.