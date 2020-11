Brusselse kerstboom is gekapt

Sinds vanmorgen staat er in Brussel een metershoge kerstboom op de Grote Markt. De boom van 18 meter groot is gisteren gekapt in de provincie Luik en helemaal naar de hoofdstad gebracht door een boomkwekerij uit Vlezenbeek. Elk jaar opnieuw is dat een huzarenstukje. En corona of niet: de stad Brussel wilde de traditie ook dit jaar in ere houden.

De Nordmann-dennenboom op de Grote Markt in Brussel is nu nog groen, maar vanaf zondag kleurrijk versierd met honderden kerstlichtjes, bloemen en gouden bollen. De stad Brussel is helemaal klaar voor kerstmis. Al komt daar elk jaar heel wat voorbereiding bij kijken, niet in het minst om een boom te kiezen en die in goeie staat tot in de hoofdstad te krijgen. Gisteren werd de uitverkoren boom gekapt in een dorpje in Luik. Een klus waar boomkwekerij Inter-Arbo uit Vlezenbeek gelukkig ervaring mee heeft. “We doen dat heel voorzichtig met een kraan”, vertelt Pierre Demesmaeker van Inter-Arbo. “Eerst wordt hij vastgezet bovenaan. Daarna worden onderaan twijgen weggezaagd komt hij op een soort van potloodpunt. Dat punt halen we op het laatste moment weg. Het is toch elke keer spannend als we zo’n gevaarte kappen.”

Meer hierover zie je vanavond in ons nieuws.