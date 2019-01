Burgemeester niet langer voorzitter gemeenteraad in Roosdaal

Voor het eerst in de geschiedenis wordt in Roosdaal het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad losgekoppeld van het mandaat van burgemeester. Dit jaar wordt zelfs iemand van de oppositie voorzitter van de gemeenteraad. Die taak is weggelegd voor Dirk Evenepoel van Roosdaal-Anders.

Tijdens de voorbije legislaturen was in Roosdaal de burgemeester automatisch ook de voorzitter van de gemeenteraad, hoewel dat wettelijk gezien al lang niet meer verplicht is. Voor het eerst breekt Roosdaal nu met die traditie. Wim Goossens (CD&V), de nieuwe burgemeester wordt niet langer voorzitter van de gemeenteraad, maar wel Dirk Evenepoel, de man die bij de jongste verkiezingen één zetel in de wacht sleepte voor zijn partij Roosdaal-Anders.

Het voorzitterschap geldt slechts voor één jaar, nadien geeft Dirk Evenepoel de fakkel door aan Koen Muyldermans van meerderheidspartij CD&V.