Burgemeesters Vlaamse Rand mogen coronapas invoeren

Een aantal burgemeesters uit de Vlaamse Rand, onder wie die van Vilvoorde en Wemmel, zijn al een tijdje vragende partij om net zoals in Brussel de coronapas te mogen inzetten vanaf oktober. Ze hadden daar het fiat voor nodig van de Vlaamse regering en dat is er nu gekomen. “Ik ben blij dat de burgemeesters van de Vlaamse Rand en wij dus ook in Wemmel de coronapas mogen gebruiken”, reageert Wemmels burgemeester Walter Vansteenkiste. “We zullen hem in onze gemeente inzetten daar waar nodig, dus niet overal. Ik denk bijvoorbeeld aan de sporthal, omdat in de futsalploeg die er speelt heel wat mensen uit Brussel zitten.” Vrijdag bepaalt de Vlaamse regering de exacte modaliteiten van de coronapas in de Vlaamse Rand, om te vermijden dat de regels niet overal dezelfde zijn.