Bus met Leeuwse en Liedekerkse leerlingen betrokken bij ongeval op Duitse autosnelweg: 'Alle kinderen zijn ongedeerd'

Vannacht is een bus met leerlingen van de Leeuwse school Den Top en de Sint-Antoniusschool in Liedekerke aan boord betrokken geraakt bij een ongeval op de autosnelweg in Duitsland. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond en moest even naar het ziekenhuis, vijf kinderen werden ter plaatse verzorgd. De leerrlingen kwamen terug van sneeuwklassen. "Iedereen stelt het goed", bevestigt burgemeester Jan Desmeth.

Vannacht rond 2u40 raakte een bus met daarin zo'n 60 leerlingen van de Basisschool Den Top in Sint-Pieters-Leeuw en de Sint-Antoniusschool in Liedekerke betrokken bij een ongeval in Duitsland. Het ongeval deed zich nabij de stad Nürnberg. De buschauffeur zou volgens Duitse media met een zijflank ingereden zijn op een signalisatievoertuig ter hoogte van wegenwerken. De snelweg werd na het ongeval in beide richtingen volledig afgesloten.

“De chauffeur is lichtgewond maar stelt het goed en is voor verzorging kortstondig naar het ziekenhuis gebracht”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. “Alle kinderen werden medisch gecheckt door de Duitse hulpdiensten. Er zijn geen gewonden bij de kinderen. Iedereen stelt het goed."

Volgens Duitse media liepen ook vijf kinderen lichte verwondingen op, maar zij konden ter plaatse verzorgd worden. De leerlingen worden momenteel opgevangen in een sporthal. Een andere bus is onderweg om hen naar huis te brengen. “We verwachten dat ze iets na de middag hun terugreis kunnen voortzetten en vanavond rond 20u00 aankomen. De gemeente voorziet psychologische ondersteuning voor zowel de kinderen als de ouders. Zo zullen de nodige hulpverleners aanwezig zijn bij aankomst van de bus”, zegt Desmeth.

Ook de gemeente Liedekerke wil de leerlingen zo goed mogelijk opvangen. "Alle ouders werden intussen op de hoogte gebracht. De gemeente verwittigde ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), zij kunnen indien nodig psychologische bijstand verlenen”, zegt burgemeester Steven Van Linthout aan.

Naast de betrokken bus waren nog twee andere bussen met leerlingen op terugweg naar Sint-Pieters-Leeuw. “De bus met leerlingen van Wegwijzer uit Ruisbroek reed voorop op het moment van het ongeval. Zij komen vanochtend al aan”, aldus Desmeth. “Op de derde bus zaten leerlingen van Populiertje en Den Top. Op deze bus werden de kinderen van de bus die bij het ongeval betrokken was in eerste instantie opgevangen. Zij krijgen een ontbijt in de sporthal waar ze worden opgevangen en vertrekken omstreeks 7u30 uur opnieuw richting Sint-Pieters-Leeuw."