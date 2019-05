Bussen stoppen niet meer aan Noordstation

De beslissing om niet meer aan het station van Brussel Noord te stoppen komt er na problemen met de veiligheid en nu ook geruchten dat er een uitbraak zou zijn van schurft, tuberculose en malaria. Hoewel die niet bevestigd zijn, hebben de vakbonden toch maatregelen genomen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat wij nog veel langer worden blootgesteld aan de gevaren binnen het Noordstation, zowel niet qua veiligheid als qua gezondheid zowel voor de chauffeurs als onze klanten”, klinkt het in een mededeling van het vakbondsfront.

"Er komt weinig of geen schot in deze zaak. Alles blijft op zijn beloop. Daardoor verslechtert de situatie van dag tot dag en kunnen de veiligheid en de gezondheid niet gegarandeerd worden in de toekomst. Onze actie duurt zolang er geen enkele deftige maatregel wordt getroffen”, aldus de vakbonden. Ze laten weten dat bussen uit Dilbeek zullen stoppen aan de halte Weststation. Wie vanuit Grimbergen, Wemmel en Meise komt, zal moeten afstappen aan Bockstael. De eindhalte voor de lijnen uit Ternat en Groot-Bijgaarden wordt Simonis. De directie van De Lijn gaat maandag samenzitten met de bonden om de zaak te bespreken.