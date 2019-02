Busverkeer in Vlaams-Brabant ook vandaag nog sterk verstoord

In totaal is in Vlaams-Brabant iets meer dan 60 % van de vroege ochtendritten uitgereden. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie (regio's Dilbeek, Grimbergen en Leuven). In Leuven is ook het stadsnet sterk verstoord en dat geldt ook voor heel wat schoolritten.

De Lijn verwacht dat er in onze provincie ook later op de dag beduidend minder bussen zullen rijden dan op een normale vrijdag. Om na te gaan of bussen wel dan niet rijden, kunnen reizigers terecht op www.verstoring.delijn.be