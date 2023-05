Buurt is vandalisme aan kerk in Merchtem beu: “Nu bekogelen ze kerk al met kasseien”

De buurtbewoners zijn het vandalisme rond de kerk van Merchtem beu. Afgelopen weekend werd de kerk bekogeld met kasseistenen. De buurt spreekt al langer over hangjongeren die er voor overlast zorgen. "De gemeentediensten komen hier regelmatig opruimen, maar het is dweilen met de kraan open", zegt buurtbewoner Willy De Neve.

“Het is hier een trieste aanblik”, zegt buurtbewoner Willy De Neve, die ook lid is van het beheerscomité van Zaal Vijverdal. "Deze keer wrikten ze kasseistenen uit het wegje aan de kerk los en smeten ze die op het dak van de sacristie. Daar hebben mensen ook al hangjongeren op zien lopen. Het dak is het laagste van het kerkgebouw. Ze smijten er niet alleen kasseistenen, maar ook afval zoals blikjes op.”

Verder werd ook de blauwe steen voor de inkomhal van zaal Vijverdal bekrast met schunnige tekeningen. “Ze krasten er eerder ook al een hakenkruis in, terwijl ze probeerden brand te stichten aan het plafond aan de inkom van de zaal”, gaat De Neve verder. “Telkens als de buurt hier alle zwerfvuil opruimt, dan ligt het hier in geen tijd opnieuw helemaal vol. Verschillende bezoekers meldden me al dat ze uit angst hier niet meer naar eetfestijnen of evenementen willen komen ’s avonds."

Volgens de buurt wordt er ook openlijk drugs gebruikt en verhandeld rondom de kerk. Voor Willy De Neve is de maat vol. “We starten een petitie. We willen dat er hier meer strenge controles komen, vooral na de schooluren. We verwittigden de gemeente al eerder van wat er zich hier voordoet. Het is hier gekend bij de politie als hotspot.”

Kijken om camera te voorzien

Burgemeester Maarten Mast meldt dat hij nog geen weet heeft van het incident met de kasseistenen. “Als de overlast aanhoudt, zullen we een camera voorzien”, zegt de burgemeester. “Onze -inmiddels drie- gemeenschapswachten verhuizen binnenkort naar het huis in de centrumtuin en zijn dan vlakbij de kerk. Ze kunnen een extra oogje in het zeil houden. Ook de wijkwerking van de politie zal naar daar verhuizen.”