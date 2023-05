Buurt woest nu De Moor doorzet met plannen voor asielcentrum in Strombeek-Bever: “We bereiden juridische stappen voor”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor zei dinsdag in de Kamer op een vraag van Vlaams Belang fractieleider Barbara Pas dat er geen ‘fundamentele belemmeringen’ zijn om asielzoekers onder te brengen in een voormalig rusthuis in Strombeek Grimbergen. Dat nieuws sloeg in de buurt in als een bom. Buurtbewoners reageren ontzettend boos, zo ook Christian Debecker. Hij woont al 30 jaar in een knus appartement dat uitkijkt op de mooie gemeenschappelijke parktuin.

“Ik woon hier graag, net zoals onze buren hier”, vertelt Christian. “We zijn met zo’n 200 mede-eigenaars. We hebben een grote gemeenschappelijke parktuin die goed is onderhouden. Die tuin dient om in te wandelen en ademt rust uit. We willen dat dit zo blijft. We hebben twee advocaten onder de arm genomen, die het dossier uitpluizen. We zullen alles doen om te voorkomen dat het asielcentrum hier komt. Volgens een notaris die we raadpleegden, verliezen onze appartementen 35 procent aan waarde als het asielcentrum hier komt.”

Eerder maakte de gemeente Grimbergen zich sterk dat de komst van het asielcentrum onmogelijk is. “We hebben het juridisch nagekeken, maar de gemeente heeft maar weinig mogelijkheden. Het gaat om een privé-eigendom. Dat een asielcentrum in een mede-eigendom van 2,5 hectare zou worden ondergebracht, is onuitgegeven. Maar we hebben hier helaas geen vat op. De buurtbewoners zijn zich inderdaad aan het organiseren."

Ook de buurt stelt zich vragen bij de locatie. “Het voormalige woonzorgcentrum is pal in het midden van een residentiële rustige buurt gelegen”, zegt Debecker. “Er zijn maar iets van een dertigtal kamers in het vroegere rustoord. We hebben vernomen dat er tot 120 mensen hier komen. Hoe ga je dat doen? Dat zijn drie mensen of meer per kamer. Die kamers zijn erg klein. We zijn er bijna zeker van: ze moeten dan toch eens naar buiten komen. Dan gaan ze hier voetballen, picknicken of barbecueën. Maar daar dient deze parktuin niet voor.”