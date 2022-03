Céline over Internationale Vrouwendag: “Ik geloof in een toekomst met meer vrouwen bij de brandweer”

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Dit jaar staat de dag in het teken van doorbreken van stereotypen. Dat is ook wat Céline Pynnaert uit Zemst doet. Zij is de enige beroepskracht in het brandweerkorps van Vilvoorde. “Onbekend is misschien wat onbemind, maar ik denk dat wij als vrouw evenwaardig zijn in een korps.”

Céline kreeg de liefde voor de brandweer door van haar vader, die ook brandweerman is. “De aanhouder in mij heeft gewonnen, want in het begin was het niet zo makkelijk. De fysieke testen zijn niet mis”, zegt Céline over hoe ze bij het korps terechtkwam. “De job vraagt ook heel wat techinsche vaardigheden. Als vrouw word je tijdens je studies niet in die richting geduwd. Maar met het ouder worden besefte ik dat mijn droom niet zo onbereikbaar bleek te zijn. Ik geloof in een toekomst met meer vrouwen bij de brandweer.”

Céline is één van de weinige beroepskrachten in het korps van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, de enige zelfs in de kazerne in Vilvoorde. Daar werkt ze intussen al acht jaar. “Mijn taken zijn dezelfde als mijn mannelijke collega’s. Ik rijd met de brandweerwagen, blus mee branden en rijd als ambulancier met de ziekenwagen”, zegt Céline. “In bepaalde zaken ben ik sterker dan andere collega’s en andersom. We vullen elkaar goed aan.”

De federale overheid lanceert vandaag ook een campagne waarin Céline figureert om stereotypen te doorbreken. “Al zou ik niet willen dat vrouwen worden voorgetrokken voor een job bij de brandweer, daar doe je ons geen cadeau mee. Wij kunnen pas ons mannetje staan als we met gelijke kansen starten. Er is een plaats voor ons bij de brandweer, maar wij vrouwen zullen dat wel op eigen kracht doen”, aldus Céline.