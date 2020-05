Cafébaas lapt coronaregels aan zijn laars: 750 euro boete (UPDATE)

In Herfelingen (Herne) heeft de politie een inval gedaan in café De Zoete INval ('t Vossenhol) dat zwaar in overtreding was met de coronamaatregelen. 11 aanwezige personen, onder wie de cafébaas, werden betrapt en zullen een boete moeten betalen.

Het waren buren die de politie op de hoogte brachten dat er veel mensen aanwezig waren in het volkscafé. Toen de politie café De Zoete Inval binnenviel, waren er 11 personen aanwezig, en dat is duidelijk in strijd met de coronamaatregelen. De politie stelde pv's op en de cafébezoekers riskeren een boete van 250 euro. Voor de uitbater ligt de rekening een heel stuk hoger, hierover moet het parket een beslissing nemen.

De cafébaas heeft spijt van wat er gebeurde. "Het is een samenloop van omstandigheden. Ik bevind me al een tijdje in een moeilijke emotionele periode na het overlijden van mijn vader en moeder. SInds de start van de lockdown leef ik hier al 7 weken alleen. Ik besef dat ik een zware fout maakte", aldus de cafébaas.