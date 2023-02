Camera met AI scant producten in de winkelkar bij Colruyt

In de Colruyt-vestiging in Halle is vanmorgen de 'easy check out' gelanceerd. Dat is een nieuw kassasysteem waarbij een camera met artificiële intelligentie de producten registreert wanneer die van de ene kar naar de andere overgezet worden. Dat gaat sneller en is minder belastend voor de medewerkers.