Cannabisplantage ontdekt in Bever

In het centrum van Bever is vanochtend een cannabisplantage ontdekt. De plantage telde zo’n 1.500 planten en was ingericht in een pand waar vroeger een kruidenierszaak bevond. Bij de inval werd een persoon aangetroffen, hij is opgepakt.

De politie viel vanochtend het pand aan de Kerkhove binnen. De inval komt er na onderzoek van de Federale Politie naar een bende die zich op grote schaal bezighoudt met de import en export van drugs. In het onderzoek werden vorige maand tal van huiszoekingen uitgevoerd. Daardoor werd een link gelegd naar de plantage in Bever, die actief was en goed verborgen bleek te zijn. Buurtbewoners zouden de laatste tijd wel verdachte zaken opgemerkt hebben aan het gebouw.

Tijdens de inval werd een persoon aangetroffen dit illegaal in ons land verbleef. Hij is opgepakt en zal later deze week voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. De Civiele Bescherming is ter plaatse om de cannabisplantage te ontmantelen.