Na Limburg en Antwerpen heeft nu ook Vlaams-Brabant een anoniem drugsmeldpunt. Daar kan je anoniem een cannabisplantage, drugslabo of chemisch achtergelaten drugsafval melden. “Een eenvoudige melding van een verdachte situatie kan al bijdragen tot het opstarten of zelfs succesvol afronden van een grootschalig onderzoek”, klinkt het bij provinciegouverneur Jan Spooren.

Cannabisplantage of xtc-labo melden kan voortaan anoniem: "Goed wapen in strijd tegen drugsmaffia"

De illegale productie van drugs is in Vlaams-Brabant een stijgend fenomeen. Daarom slaat de politie, het parket en de federale diensten van de gouverneur van Vlaams-Brabant de handen in elkaar om een anoniem drugsmeldpunt op te richten. Dat moet bijdragen aan de lokale veiligheid, het politiewerk vergemakkelijk en drugscriminelen afschrikken. Door het punt ontvangt de politie sneller informatie vanop het terrein om de strijd tegen drugs aan te gaan. De lokale politie van de bevoegde zone gaat met elke melding aan de slag en trekt deze na.

“Ik denk daarbij aan het waarnemen van een specifieke chemische geur, vreemde activiteiten in je buurt vooral ‘s nachts, auto’s en personen rond of in gebouwen die sinds enige tijd leeg staan”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Deze verdachte situaties kunnen nu helemaal anoniem gemeld worden. Andere meldingen omtrent drugsfeiten zoals verkoop of gebruik in verkeer, worden best rechtstreeks aan de lokale politie doorgegeven.”

In Antwerpen en Limburg hebben de meldpunten hun nut al bewezen. Die kregen in totaal 1.500 meldingen binnen. “Een derde van die meldingen gaven een positief resultaat of leverde informatie op die werd meegenomen in een onderzoek”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Anonieme drugsmeldpunten zijn een goed wapen in de strijd tegen drugscriminelen. Hun activiteiten spreiden zich ook uit over alle provincies, ook Vlaams-Brabant. Kijk maar naar de cannabisplantage die recent werd ontdekt in Sint-Genesius-Rode en vorige maand in Dworp.”