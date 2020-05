Captatieverbod in tal van gemeenten

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) voert vanaf morgen een verbod in om water op te pompen uit enkele kwetsbare waterlopen in onze regio. Hij roept de Vlaams-Brabanders ook op om spaarzaam te zijn met water.

Het verbod geldt onder meer in het gebied van de Mark in Herne, Galmaarden en Bever. Ook in delen van Dilbeek, Asse, Ternat, de Zennevallei en de Druivenstreek is er op bepaalde waterlopen een verbod om nog water op te pompen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, het beperkt capteren van water dat dient om toe te voegen aan een mengsel om gewassen te beschermen of voor de productie van drinkwater.

“Het captatieverbod komt er op advies van de Vlaamse Droogtecommissie. We roepen alle inwoners van Vlaams-Brabant ook op om spaarzaam om te gaan met water, niet meer water te gebruiken dan nodig en het besproeien van gazons te vermijden", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "Het heeft de voorbije maanden niet zoveel geregend. Als het mooi weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder worden aangetast. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen."

Hieronder ziet u in welke gebieden het captatieverbod van kracht is: