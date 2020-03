Carnaval Halle afgelast

Een grote domper voor de stad Halle. Het stelt Carnaval Halle voor een onbepaalde tijd uit op advies van provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte. "Het is geen prettige boodschap die we moeten brengen", zegt burgemeester van Halle Marc Snoek (sp.a). "Maar het advies van de gouverneur was vrij bindend. Overal in het land worden maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Halle moet daarin solidair zijn. We moeten elkaars gezondheid vooropstellen."

Het is een advies dat hard aankomt bij duizenden Halse carnavalisten en zeker bij organisator Halattraction. "Maar we hebben wel alle begrip voor de noodzaak van de maatregel. Veel carnavalisten zullen ontgoocheld zijn. Dit is een feest waar ze al maanden naar uitkeken en toegeleefd hebben", zegt Jos Appelmans van Halattraction.

De stad Halle en organisator Halattraction blijven wel niet bij de pakken zitten. Ze hebben de eerste contacten gelegd voor een plan B. "Hallenaren dromen al jaren van een zomercarnaval. Daarom zou de maand september een fijn alternatief zijn", zegt Snoeck. "Op die manier zijn de inspanningen die de carnavalsgroepen reeds geleverd hebben, geen maat voor niets geweest. En uiteraard hopen we dat tegen dan de coronazorgen van de baan zijn."

De komende maanden gaan alle partners rond de tafel om alle noodzakelijke organisatorische kwesties met de carnavalsgroepen, de horeca, de foorkramers en de veiligheidsdiensten uit te klaren. Naast Carnaval Halle wordt ook het kindercarnaval en de carnavalfoor afgelast.