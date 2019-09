CEO Brouwerij Palm opgenomen in Ridderschap van de Roerstok der Brouwers

In de stad Brussel is vandaag het Belgian Beer Weekend van start gegaan. Tot en met zondag maak je er kennis met de Belgische bierbrouwers en zijn er heel wat degustaties. Vanmiddag werd het weekend officieel geopend met de wijding van het bier en was er een academische zitting in de gotische zaal van het stadhuis. Een belangrijk moment voor Peer Swinkels, CEO van onder meer Brouwerij Palm in Steenhuffel. Hij werd opgenomen in het Ridderschap van de Roerstok der Brouwers.